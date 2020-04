Help Niel mee opfleuren en hang positieve boodschappen aan waslijn Ben Conaerts

15u02 0 Niel Op verschillende plaatsen in Niel kan je dezer dagen waslijnen zien hangen met tekeningen. Daarmee hopen Open Vld-leden Tiffany Van den Berge en An Vermant in coronatijden hun dorp wat op te fleuren.

Het is de jongste paar weken erg stil in Niel. Daarom bedachten Tiffany Van den Berge en An Vermant, allebei lid van Open Vld, een actie om het dorp wat op te fleuren. “We kwamen op het idee om in het dorp enkele waslijnen op te hangen, voorzien van de nodige instructies”, zegt het duo. “Elke inwoner kan aan die waslijnen een tekening, een quote of een bemoedigende tekst ophangen. Daarmee kunnen we ons dorp wat opvrolijken voor alle inwoners tijdens hun wandeling.”

De waslijnen hangen op aan het Elisabethplein, aan het plein bij de fontein in de Dorpsstraat en aan de kerk van Hellegat. “Iedereen die tijdens een wandeling langs een wasdraad komt, kan en mag er een tekening of een quote achterlaten”, zeggen Tiffany en An. “We doen alvast een oproep aan iedereen om mee in de pen te kruipen of de kleurpotloden te scherpen en wensen iedereen veel teken- en schrijfplezier.”