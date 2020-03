Hellegathonden vragen aandacht voor dreigende onteigeningen: “Ontwikkelaars willen onze wijk kapot” Ben Conaerts

04 maart 2020

17u04 0 Niel De gemeenteraad werd dinsdagavond voorafgegaan door een actie van het actiecomité Hellegathonden. Zij voelen zich bedreigd door mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de wijk Hellegat.

De Hellegathonden waren met een tiental leden afgezakt naar de gemeenteraad om aandacht te vragen voor de toekomst van Hellegat. Daar heerst ongerustheid over dreigende onteigeningen in de Pompstraat en het rooien van een bos om een grote parkeerplaats aan te leggen. “Op Hellegat wordt nog kleinschalig en authentiek geleefd en wij vrezen dat projectontwikkelaars onze samenhang van wonen en recreatie kapot maken”, klinkt het. “Bovendien gaan deze plannen in tegen de klimaatdoelstellingen, die zeggen dat we moeten inzetten op duurzaam vervoer en niet op het aantrekken van nog meer auto’s.”

Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) herhaalt dat de startnota voor het RUP Hellegat voorlopig op pauze is gezet. “We willen eerst een beleidsplan ruimte opstellen voor we verdere stappen zetten. Zo’n plan schetst een visie voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente. Bovendien zijn er in het RUP Hellegat enkele belangrijke partners betrokken, zoals Pegode en De Cirkel. We willen eerst informeren naar hun toekomstplannen voor we verdergaan met het RUP. De buurtbewoners hoeven zich dus geen zorgen te maken. Maar het is goed dat ze in afwachting mee nadenken over de toekomst van Hellegat en dat ze hun standpunten duidelijk maken.”