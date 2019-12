Exclusief voor abonnees Heideplaats op de schop, een nieuwe turnhal en een eigen ‘tax shift’: gemeentebestuur van Niel stelt meerjarenplan voor Ben Conaerts

11 december 2019

15u42 0 Niel Het gemeentebestuur trekt in zijn meerjarenplan voluit de kaart van de investeringen. De komende jaren gaan onder meer de Heideplaats, de Matenstraat én de Boomsestraat op de schop. “Niets doen is geen optie”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “We willen van Niel een gemeente maken waar de inwoners fier op zijn.” Om financieel gezond te blijven, worden wel de opcentiemen op de onroerende voorheffing opgetrokken. De aanvullende personenbelasting wordt in 2023 en 2024 verder verlaagd.

De coalitie van Open Vld en N-VA heeft haar meerjarenplan voorgesteld voor de periode 2020-2025. Daarin wordt het investeringsbeleid van de afgelopen jaren verder doorgetrokken. Ondanks de stevige budgettaire uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd, zoals de stijgende kosten van de pensioenen, de brandweer en de politie. “Niets doen is gewoon geen optie”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “We hebben de voorgaande jaren enorm geïnvesteerd om van Niel een moderne en gezellige gemeente te maken. Dat investeringsritme blijven we de komende jaren verder aanhouden. We maken van Niel een gemeente waar mensen fier op kunnen zijn.”

