Grote wilg komt door storm terecht op speelplaats kleuterschool De Parel CVDP

10 februari 2020

16u07 0 Niel De storm Ciara blies gisterennamiddag een grote wilg omver aan kleuterschool De Parel in Niel. Omdat de boom in het midden van de speelplaats terechtkwam, zullen de kinderen tijdelijk elders moeten spelen.

“De wilg knakte volledig af en kwam terecht op de speelplaats, maar veroorzaakte gelukkig geen schade. Er was op dat moment ook niemand aanwezig in de school”, vertelt Kathleen van Mechelen, directrice van basisschool De Parel. “De kinderen komen normaal langs de achterkant via de sporthal naar binnen, maar zullen dat deze week via de voorkant moeten doen. Ze zullen ook binnen of onder het afdak spelen totdat de brandweer de boom heeft weggehaald.”