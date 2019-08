Grote hoeveelheid tabak gestolen uit Shop & Go Sander Bral

06 augustus 2019

12u05 0 Niel Er is ingebroken in de winkel Shop & Go aan tankstation Q8 in de Nielse Matenstraat. De daders konden via het dak inbreken in de superette en konden vooral met tabak aan de haal gaan. De lokale politie spoort de daders op.

Een getuige betrapte de inbrekers in de nacht van zondag op maandag rond half vier. Hij zag hoe de mannen een opening in het dak van Shop & Go maakten en zo toegang vonden in de winkel. De getuige verwittigde de politie, maar toen die arriveerde, waren de vogels al gaan vliegen. Ze hebben een aanzienlijke hoeveelheid sigaretten kunnen stelen uit de winkel.

De politie deed nazicht in de buurt op zoek naar de daders en schakelde het buurtinformatienetwerk (BIN) in maar niemand kon gevat worden. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De inbraak kan mogelijk in verband gebracht worden met een inbrekersbende die soortgelijke inbraken pleegt in heel het land.