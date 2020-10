Groenpool aan Kwaede Wielstraat wordt omgevormd tot speelbos: “Stukje wildernis vlak bij het centrum” Ben Conaerts

12 oktober 2020

15u53 0 Niel Niel krijgt er binnenkort een speelbos bij. De groenpool tussen de Landbouwstraat en de Kwaede Wielstraat wordt toegankelijk gemaakt door de aanleg van een belevingspad.

“Momenteel is er in natuurdomein Walenhoek al een speelzone aanwezig”, zegt schepen van Openbaar Groen Eddy Soetewey (N-VA). “Alleen is deze zone niet ideaal gelegen. Door nu in te zetten op een speelbos dicht bij de plaats waar kinderen wonen, brengen we een stukje toegankelijke en avontuurlijke wildernis veel dichter bij onze jeugd. Een bijkomend voordeel is dat we de Walenhoek zelf een beetje rustiger kunnen maken. Zo creëren we een rustig en aangenaam wandelgebied dat ook een toplocatie is voor bijvoorbeeld tal van vogelsoorten.”

De voorbereidende werken zijn maandag, met de aftrap van de Week van het Bos, van start gegaan. Voor de uitvoering en het onderhoud werkt het gemeentebestuur samen met het Regionaal Landschap Rivierenland en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Om het gebied goed in kaart te brengen, zal eerst worden ingezet op een veilige toegankelijkheid. Omgewaaide bomen, gevaarlijk overhangende takken en zwerfvuil zullen verwijderd worden op de route van het belevingspad.

Recreatieve elementen

“Het terrein aan de Landbouwstraat was tot de jaren ‘70 een klei-ontginningsgebied waar de natuur haar gang kon gaan”, klinkt het bij Natuur en Bos. “Op termijn is het de bedoeling om hier een gevarieerd speelbos met recreatieve elementen van te maken en zo een natuurspeelzone te creëren in het centrum. Niets is immers zo leuk als gewoon je deur uit te kunnen stappen en op pakweg de afstand van de slager of de bakker ook een speelbos te kunnen vinden.”

“Het zal een leuke plek worden om te spelen, te wandelen en te genieten van de natuur, ideaal voor onze jongeren en jeugdbewegingen”, zegt schepen voor Jeugd Ellen Brits (Open Vld). “Lokale verenigingen, scholen en andere belanghebbenden zullen op verschillende momenten het speelbos mee kunnen helpen uitbouwen.”