Groen Niel ruimt zwerfvuil aan Rupeloever op Ben Conaerts

21 september 2020

14u49 0 Niel Ook in Niel is World Cleanup Day niet onopgemerkt voorbijgegaan. Groen Niel ging er met wat hulp van kartelpartner sp.a Niel zwerfvuil opruimen aan de Rupeloever.

“Samen zorgden we voor een korte onderbreking van de dagelijkse stroom plastiek dat in de Rupel belandt en naar zee drijft”, zegt initiatiefnemer Carl Boeckx (Groen). “Maar opruimacties als deze zijn geen sluitende remedie voor het probleem. Er is een veel accurater beleid nodig dat afval aanpakt van bij de productie. We hopen dat onze jeugd die boodschap intussen wel begrepen heeft.”