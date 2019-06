Gie Wyckmans nieuwe voorzitter milieuraad Ben Conaerts

06 juni 2019

14u22 0

De milieuraad van Niel heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Gie Wyckmans werd aangeduid als nieuwe voorzitter, terwijl Carl Boeckx voortaan als ondervoorzitter zal fungeren. Brigitta Van Hulle neemt dan weer de rol op van penningmeester.

Gie Wyckmans is alvast ambitieus: “De afgelopen zes jaar stond de milieuraad op een erg laag pitje. Daar gaan we nu samen verandering in brengen. Het is onder meer mijn ambitie om overkoepelend te gaan werken en nauwe contacten te leggen tussen de voorzitters van de andere milieuraden in de Rupelstreek.”