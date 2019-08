Gezocht: plantjesverkopers voor Kom op tegen Kanker Ben Conaerts

20 augustus 2019

16u16 0 Niel Het gemeentebestuur van Niel zoekt plantjesverkopers voor Kom op tegen Kanker op zaterdag 14 september.

Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker tijdens het derde weekend van september is een vaste waarde. De actie, ten voordele van steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten, is al aan zijn 25ste editie toe. “Jaarlijks vinden duizenden azalea’s hun weg naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen”, zegt schepen van Welzijn Anne Troch (Open Vld). “Deze actie is enkel mogelijk dankzij de inzet van een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Daarom hopen we ook nu weer om een hele hoop helpende handen te kunnen rekenen.”

Wie mee plantjes wil verkopen, kan contact opnemen met Daisy Berben, consulent welzijn van de gemeente Niel, via welzijn@niel.be of tel. 03/444.16.77.