Gezocht: naam voor nieuwe gemeentelijke site Ben Conaerts

07 januari 2020

14u11 0 Niel Vanaf 3 februari 2020 bevinden het OCMW en het gemeentehuis van Niel zich naast elkaar in de Ridder Berthoutlaan. Alleen wordt er momenteel nog een naam gezocht voor die nieuwe gemeentelijke site.

Eind januari 2020 nemen het OCMW en de dienst Burgerzaken van de gemeente Niel hun intrek in een nieuw pand dat momenteel wordt opgetrokken tussen het bestaande gemeentehuis en het schoolgebouw van basisschool De Parel. “Het nieuwe gebouw wordt de unieke toegangspoort voor alle diensten van OCMW en gemeente”, zegt OCMW-voorzitter Anne Troch (Open Vld) “Ook externe partners, zoals de lokale politie, sociale huisvestingsmaatschappijen, het Huis van het Kind en de VDAB staan in het nieuwe gebouw ten dienste van de inwoners. Bezoekers zullen een aangename en goed uitgeruste gemeenschappelijke ontvangst- en wachtruimte vinden. Van daaruit zullen ze door de medewerkers van het algemeen onthaal klantgericht begeleid worden naar de juiste gesprekspartners.”

Het gemeentebestuur is momenteel nog op zoek naar een naam voor de nieuwe gemeentelijke site. Er zijn drie mogelijkheden: ‘Huis van de Nielenaar’, ‘Nielhuis’ of ‘Nielderhuis’. De inwoners krijgen het laatste woord en kunnen nog tot en met 19 januari 2020 hun stem uitbrengen op hun favoriete keuze. Dat kan via deze link en via stembiljetten in het gemeentehuis en in de bibliotheek. De nieuwe naam wordt bekend gemaakt bij de officiële inhuldiging van het nieuwe gebouw, voorzien in maart.