Geplande belastingverhoging wordt dan toch deels teruggedraaid: “Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen” Ben Conaerts

17 april 2020

16u17 0 Niel Het gemeentebestuur van Niel heeft een aantal punten uitgewerkt om de impact van de coronacrisis te beperken. Meest opvallende maatregel: de zo gecontesteerde voorziene verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zal deels worden teruggedraaid. Met hoeveel precies ligt nog niet vast. Om de maatregelen mee te betalen, doet ook de politiek een duit in het zakje.

Ook Niel kreunt onder de coronacrisis. Daarom heeft het gemeentebestuur een plan uitgewerkt om de impact van de crisis op burgers, bedrijven, horeca, handelszaken en verenigingen te beperken. De meest opvallende maatregel is ongetwijfeld de daling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Eerder was beslist dat deze belasting zou worden verhoogd naar 1.550, het hoogste in Vlaanderen. Dat leidde toen tot heel wat commotie en protest van vele Nielenaren. Oppositiepartij Sp.a-Groen diende zelfs een klacht in bij de provinciegouverneur, zonder succes. Maar door de coronacrisis wil het gemeentebestuur de voorziene verhoging nu toch deels terugdraaien.

“Meer zuurstof”

“Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “De verhoging van de onroerende voorheffing leek ons op het ogenblik zelf gerechtvaardigd, maar in het licht van de huidige crisis willen we onze bewoners meer financiële zuurstof geven. Nu het eergisteren (woensdag, red.) wettelijk mogelijk is geworden de belastingen aan te passen, engageren we ons om de geplande verhoging te herzien. Met hoeveel we die zullen terugdraaien, is op dit moment nog koffiedik kijken. We willen hier niet lichtzinnig overgaan en samen met de administratie de tijd nemen om de nodige berekeningen te maken. Het is pas op de gemeenteraad van mei dat we de onroerende voorheffing moeten vastleggen, dus we hebben nog wel even.”

Buurtfeesten

Naast de verlaging van de onroerende voorheffing krijgen de Nielenaren en de Nielse bedrijven ook uitstel van betaling voor de lokale belastingen tot oktober. Het innen van gasboetes en hinderheffingen blijft wel doorlopen. De subsidie voor de Nielse verenigingen wordt ook met 25 procent verhoogd voor 2020 en zodra buurtfeesten weer worden toegelaten, wordt het budget hiervoor verdubbeld.

Handelszaken en verenigingen die gevestigd zijn in gemeentelijk patrimonium krijgen 25 procent vermindering op het jaarlijks concessiebedrag of huurbedrag. En ook de vaste marktkramers krijgen drie maanden een vrijstelling van het standgeld voor de dinsdag- en zaterdagmarkt. Net zoals bij de concessiehouders zal deze maatregel nog worden aangepast als de coronamaatregelen langer van kracht blijven.

Onkostenvergoeding

Ook opvallend is dat de politiek bereid is om zelf zijn duit in het zakje te doen om al deze maatregelen mee te kunnen financieren. Zo zal de zitpenning van de raadsleden verlagen van 175 tot 135 euro per zitting. De onkostenvergoeding van de burgemeester en de schepenen wordt voor de ganse legislatuur afgeschaft.

“Alle punten zullen op het juiste moment in de schepencolleges en gemeenteraden worden voorgelegd”, aldus de burgemeester. “Uiteraard wordt er bijgestuurd, als dat nodig blijkt te zijn en staan we open voor andere constructieve maatregelen.”