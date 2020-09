Gemeenteraad houdt minuut stilte voor overleden Paul Van Roy (88) Ben Conaerts

11 september 2020

16u14 0 Niel Bij de start van de jongste gemeenteraad hielden de raadsleden en het beperkt aanwezige publiek een beklijvende minuut stilden, ter herdenking van de overleden journalist en basketbalicoon Paul Van Roy.

Paul Van Roy, niet minder dan 71 jaar lang de hondstrouwe nieuwscorrespondent voor Gazet van Antwerpen, overleed op 23 juli op 88-jarige leeftijd. Paul begon in 1949, als 18-jarige, als correspondent voor ‘de Frut’ te schrijven. Eerst als sportverslaggever van basketbalwedstrijden, niet veel later ook van al het andere lokale nieuws in Niel. Zo volgde Paul tot voor kort ook altijd heel aandachtig ontelbare Nielse gemeenteraadszittingen, om op te tekenen wat er jarenlang gezegd en beslist werd.