Gemeentemagazijnen vanaf volgend jaar op één locatie in Tunnelweg Ben Conaerts

03 december 2019

16u03 0 Niel De gemeentemagazijnen van Niel krijgen volgend jaar een nieuwe stek in de Tunnelweg. De voorbije gemeenteraad werd daarvoor het licht op groen gezet. Op langere termijn is het de bedoeling een nieuw technisch centrum te bouwen aan de Kwaede Wielstraat.

Niel heeft momenteel twee gemeentemagazijnen, namelijk aan het station van Niel en in de Volkenbondstraat. Die eerste wordt enkel gebruikt als stockageplaats voor het zwaardere materiaal, terwijl in die laatste zich de kantoren en het reguliere materiaal bevinden. Beide gebouwen zijn echter sterk verouderd en in slechte staat. Daarom is de gemeente van plan beide magazijnen te verhuizen naar een nieuwe locatie in de Tunnelweg 7.

Verhuis in lente 2020

“Na onderzoek van de verschillende alternatieven is gekozen voor de aankoop van dit gebouw”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Het biedt alle mogelijkheden om het gemeentemagazijn, de kantoren en het materiaal in onder te brengen. De verhuis van beide gemeentemagazijnen is gepland voor de lente van 2020. Op langere termijn willen we een geriefelijk modern technisch centrum te bouwen in het hart van Niel, namelijk aan de Kwaede Wielstraat en Samenwerkingsstraat.”

Eens het gemeentemagazijn aan het station is verhuisd, is het de bedoeling het gebouw te slopen. “De nuttige open ruimte die daardoor vrijkomt, is ideaal om extra parkeerplaatsen en fietsenstallingen te creëren voor de mensen die de trein komen nemen”, legt De Vries uit. “Voor de invulling van het gemeentemagazijn in de Volkenbondstraat zijn op dit moment nog geen plannen gekend.”

Appartementen

Oppositiepartij sp.a-Groen vreest alvast dat de site in de Volkenbondstraat zal volgebouwd worden met appartementen. “De verhuis is goed nieuws voor het gemeentepersoneel, maar deze aankopen moeten wel gefinancierd worden met de verkoop van de gronden in de Volkenbondstraat. Aangezien de volledige operatie afstevent op een tekort van liefst 4,1 miljoen euro, vrezen we dat een verkoop aan een privaat ontwikkelaars die met tientallen appartementen dit verlies zal moeten compenseren.”