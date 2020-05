Gemeentelijke dienstverlening start geleidelijk weer op Ben Conaerts

25 mei 2020

15u41 0

De gemeentelijke dienstverlening wordt geleidelijk aan weer hervat in Niel. Al betekent dat nog niet dat alles weer loopt zoals het vóór de coronacrisis het geval was. Nog altijd geldt de regel dat fysiek contact zoveel mogelijk moet worden beperkt om bezoekers en personeel te beschermen.

Daarom wordt zoveel mogelijk gewerkt met digitale dienstverlening. Wie een attest nodig heeft of een adresverandering wil doorgeven, kan gebruik maken van het e-loket op de gemeentelijke website. Wie toch een afspraak wenst, kan dat doen via de website, via balie@niel.be of tel. 03 451 11 10.

Alle informatie is te vinden op de gemeentelijke website.