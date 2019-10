Gemeentebestuur wil site De Stunt omvormen tot groen rustpunt Ben Conaerts

02 oktober 2019

13u00 0 Niel De gemeente heeft het terrein van De Stunt aangekocht aan de Boomsestraat. Bedoeling is het oude, verwaarloosde gebouw te slopen en daar op termijn een groene plek te creëren.

De site van de oude tweedehandswinkel De Stunt biedt volgens het gemeentebestuur mooie perspectieven. Het terrein is bijna één hectare groot en staat op het gewestplan ingekleurd als buffergebied. “We willen het gebouw slopen, daar is een subsidieaanvraag voor ingediend. De kosten voor de sloop van oude bedrijfsgebouwen kunnen immers fors oplopen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Op de vrijgekomen grond kan dan, voor voetgangers en fietsers, een doorsteek worden gemaakt tussen de fietsweg aan betonfabriek Coeck en de omgeving van de rotonde aan de Boomsestraat. De overige vrijgekomen oppervlakte willen we beplanten met bomen en groen, om een groen rustpunt of een parkje te creëren. Door de aankoop kan de site, die nu nog ontoegankelijk is, ontsloten worden voor alle Nielenaren.”