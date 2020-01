Gemeentebestuur stopt met ondersteuning voor middagtoezicht op school Ben Conaerts

17 januari 2020

13u53 0 Niel De gemeente gaat stoppen met de ondersteuning van het middagtoezicht in het lager onderwijs. Dat komt neer op een besparing van zo’n 65.000 euro. Oppositiepartijen sp.a-Groen en CD&V maken zich zorgen. “Dit gaat ten koste van het onderwijs voor onze kinderen”, klinkt het.

Schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA) bevestigt dat de ondersteuning van het middagtoezicht voor de lagere scholen niet in het meerjarenplan voor 2020-2025 staat opgenomen. “We gaan deze toelage vanaf volgend schooljaar inderdaad niet meer toekennen. Als flankerende maatregelen voor het onderwijs investeren we onder meer in huiswerkbegeleiding, taalondersteuning en een brugfiguur. Op die manier willen we een ongekwalificeerde uitstroom van onze jongeren tegengaan. Middagtoezicht is daar volgens ons minder efficiënt voor.”

Sp-a-Groen en CD&V vrezen dat die besparing ten koste zal gaan van de kinderen en het onderwijs. “Beide scholen zullen nu zelf de toezichters moeten betalen. Dit gaat voor beide scholen samen om het bedrag van ongeveer 65.000 euro. Dit beukt hard in op de budgetten. Dit wil zeggen minder middelen voor de ondersteuning van onze schoolgaande jeugd en minder geld voor leermiddelen. En dat is alleen maar ten koste van onze kinderen”, zegt Chris Ceuppens (sp.a-Groen).

“Scholen gaan het middagtoezicht nu moeten doorrekenen aan de ouders of minder gaan investeren in zorgleerkrachten of materiaal”, vreest ook Bert De Ridder (CD&V).