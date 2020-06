Gemeentebestuur organiseert zomerschool: “Leerlingen extra kansen bieden” Ben Conaerts

25 juni 2020

17u06 0 Niel Het gemeentebestuur van Niel gaat in de zomervakantie een zomerschool organiseren. Dat moet ervoor zorgen dat de leerlingen na de coronacrisis het volgende schooljaar kunnen starten zonder een leerachterstand.

Door de coronacrisis hebben de jongeren de voorbije maanden heel wat lesuren op school moeten missen. Om ervoor te zorgen da de leerlingen volgend schooljaar weer met opgefriste kennis op school verschijnen, wordt er in Niel een zomerschool georganiseerd waar ze hun leerstof kunnen herhalen of bijwerken. De zomerschool wordt een combinatie van gericht leren, gecombineerd met sport en spel. Het blijft tenslotte vakantie.

“Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn tijdens de coronacrisis keihard blijven doorwerken”, zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA). “Ze gebruikten hiervoor afstandsonderwijs, maar ook takenbundels die zelfs aan huis geleverd werden. Er zijn bijzonder grote inspanningen gedaan om alle leerlingen te bereiken en te betrekken maar toch riskeren we leerachterstand. Vandaar dit laagdrempelig aanbod om extra kansen te bieden.”

De zomerschool richt zich tot de leerlingen basisonderwijs, vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar, en de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs. Die eerste groep kan op de zomerschool terecht van 27 juli tot en met 21 augustus. Die tweede groep wordt verwacht van 10 tot en met 21 augustus. Ouders kunnen best aan de leerkracht of titularis van hun kind vragen of de zomerschool voor hem of haar is aangewezen.

Inschrijven kan via de webshop van Niel.