Gemeentebestuur huldigt Huis van de Nielenaar in: “Hét informatieloket voor onze inwoners” Ben Conaerts

05 maart 2020

18u32 0 Niel De gemeentelijke site aan de Ridder Berthoutlaan, waar het OCMW en de gemeente gehuisvest zijn, heet voortaan ‘Huis van de Nielenaar’. Dat maakte het gemeentebestuur donderdagnamiddag bekend tijdens een feestelijke inhuldiging.

Het OCMW en de dienst burgerzaken van de gemeente Niel namen eind januari hun intrek in een nieuw pand gelegen tussen het bestaande gemeentehuisgebouw en de GO! Basisschool De Parel. Het gebouw is sindsdien de unieke toegangspoort voor alle diensten van OCMW en gemeente. Daarom besliste het gemeentebestuur om op de gehele campus een nieuwe naam te plakken. De inwoners van Niel konden de voorbije maanden hun favoriete naam kiezen uit drie keuzemogelijkheden. ‘Huis van de Nielenaar’ haalde het daarbij met ruim 42 procent van de stemmen.

Lokale politie

De nieuwe naam werd donderdagnamiddag bekend gemaakt tijdens een feestelijke inhuldiging. Schepen van Welzijn Anne Troch (Open Vld) is trots op wat de nieuwe parel in de gemeente moet worden. “Het Huis van de Nielenaar is hét aanspreekpunt en informatieloket waar onze inwoners terechtkunnen met vragen over sociale en andere dienstverlening. Dat gaat van het aanvragen van identiteitskaarten tot informatie omtrent wonen en renoveren. Ook externe partners, zoals Vlotter, de lokale politie en de sociale huisvestingsmaatschappijen, hebben hier een zitdag gekregen. Op die manier brengen we ook hun dienstverlening dichter bij de Nielenaar.”

Onthaalbediendes

In het Huis van de Nielenaar werken gemeente en OCMW wel voornamelijk op afspraak. “Daarmee kunnen ze de inwoners professioneel en snel van dienst zijn op de dag en het tijdstip dat hen het beste past. Bovendien hoeven mensen zo niet onnodig te wachten tot ze aan de beurt zijn en kunnen ze met zekerheid geholpen worden door een medewerker met kennis van zaken”, aldus Troch. “Lukt het je niet om een afspraak te maken, dan zullen de twee onthaalbediendes te verder helpen. Wie geen computer thuis heeft, kan er gratis gebruiken in onze bibliotheek of in het Huis van de Nielenaar zelf.”