Gemeentebestuur brengt bomen, straatmeubilair en verkeersborden in kaart Ben Conaerts

25 oktober 2019

15u02 0 Niel Het gemeentebestuur gaat dit najaar een inventaris laten opmaken van het openbaar groen, het straatmeubilair en de verkeersborden. “Meten is weten”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen Tom Caluwaerts (N-VA). “Deze inventaris moet de basis vormen waaraan toekomstige projecten worden afgetoetst.”

De gemeente gaat in samenwerking met het studiebureau Antea alle bomen, plantsoenen, straatmeubilair en verkeersborden op het openbaar domein in kaart brengen. Een stevig telwerk, aangezien het gaat om enkele duizenden exemplaren. “De bomen worden in kaart gebracht door tijdens terreinbezoeken en met het behulp van een GPS de bomen globaal op een luchtfoto te lokaliseren”, legt schepen Tom Caluwaerts uit. “De plantsoenen worden tijdens een desktopstudie ingetekend op een luchtfoto en gecontroleerd tijdens terreinbezoeken. Tijdens de terreinbezoeken worden de standplaats- en groenkarakteristieken per groenelement genoteerd. Op die manier verkrijgt elk groenelement een groenfiche. Daarna wordt op een gelijkaardige manier een inventarisatie gemaakt van het straatmeubilair, zoals banken, vuilnisbakken en speeltuigen, en van verkeersborden.”

Fauna- en florapassages

Na de inventarisatie volgt de tweede stap. Hier worden de huidige wetgeving en beleidsstukken van de gemeente bekeken om beperkingen en opties te bespreken. “De kansen en knelpunten van de bomen, het groen, straatmeubilair en de verkeersborden worden dan onderzocht”, zegt Caluwaerts. “Er wordt bijvoorbeeld gekeken waar groen aanwezig is in de gemeente en waar het ontbreekt en waar linken gelegd kunnen worden ten voordele van fauna- en florapassages. Het resultaat wordt een rapport dat de basis vormt waaraan toekomstige projecten worden afgetoetst. Wanneer in de toekomst bijvoorbeeld een straat wordt heraangelegd, kunnen we snel kijken welke bomen we graag willen behouden of inbrengen in de straat, hoe groen wordt versterkt en ontwikkeld en welk meubilair nodig is. Door te werken met herhaling, ritme, soort en seizoenen kunnen we een basis creëren voor een gevarieerd groen karakter. Dit is dus de eerste stap naar een nóg natuurlijker Niel.”