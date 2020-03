Gemeentebestuur blijft finaal achter belastingverhoging staan: “Cruciaal om budget in evenwicht te houden” Ben Conaerts

04 maart 2020

De gemeenteraad heeft dinsdagavond kennisgenomen van de klacht van oppositiepartij sp.a-Groen tegen de stijging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing . De gouverneur mag die klacht dan wel verworpen hebben, fractieleider Chris Ceuppens deed een ultieme maar vergeefse oproep om op de plannen terug te komen. "Zonder de belastingverhoging zouden we ons budget niet in evenwicht krijgen", reageert burgemeester Tom De Vries (Open Vld).

Volgens oppositiepartij Sp.a-Groen is de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met zestig procent onredelijk en onevenwichtig. De partij diende in januari dan ook klacht in bij de gouverneur, maar ving bot. De voorbije gemeenteraad deed fractieleider Chris Ceuppens nog een ultieme oproep aan de raadsleden om de belastingverhoging ongedaan te maken. “Wij kunnen niet met de gouverneur akkoord gaan, maar het is niet onze bedoeling om verdere procedurele stappen te ondernemen. Alleen maken we ons zorgen over de toekomst van Niel als we zien dat de gemeenteschuld naar 30 miljoen euro zal stijgen tegen het einde van deze legislatuur. Hoe gaat de gemeente dat in de legislaturen daarna ooit kunnen terugbetalen? Zal de Nielenaar opnieuw moeten opdraaien voor de desastreuze uitgavepolitiek van deze meerderheid?”

Pensioenfactuur

De oproep kende geen gehoor bij de meerderheid. “Wij hebben akte genomen van de beslissing van de gouverneur”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “We hadden vooraf afgesproken dat we ons bij haar beslissing zouden neerleggen. In dit geval betekent dit dus dat we volgens haar geen fout hebben gemaakt, maar dat is voor ons nog geen reden tot juichen. We zitten in Niel met een situatie dat de inkomsten uit de algemene personenbelasting stagneren en dat de impact van de taks shift zich stevig laat gevoelen. Bovendien hebben we een pensioenfactuur van 677.000 euro en betalen we 540.000 euro per jaar voor de brandweer. Dan zitten we met de onduidelijkheid rond de federale regering, die een gat heeft van 12 miljard euro. Waar gaat de volgende federale regering dat geld vandaan halen?”

Niel is nu eenmaal een verouderde gemeente. Daarom zijn er investeringen nodig. We zitten met straten die dateren van het interbellum, sommige rioleringen zijn zelfs van voor de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn dingen die je moet aanpakken Burgemeester Tom De Vries

Rioleringen van voor de Eerste Wereldoorlog

De burgemeester kwam ook terug op de opmerking dat de meerderheid een uitgavepolitiek voert. “Niel is nu eenmaal een verouderde gemeente”, legt hij uit. “Daarom zijn er investeringen nodig. We zitten met straten die dateren van het interbellum, sommige rioleringen zijn zelfs van voor de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn dingen die je moet aanpakken. Als je dat blijft uitstellen, krijg je een accumulatie van investeringen die bij elkaar komen. Maar tegelijkertijd moeten we er wel voor blijven zorgen dat de autofinancieringsmarge (de terugbetalingscapaciteit van de schulden, red.) sluit en dat ons budget in evenwicht blijft. Zonder de verhoging van de opcentiemen zou dat onmogelijk zijn.”