Gemeentebestuur bereidt zich voor op verdeling mondmaskers Ben Conaerts

24 april 2020

16u51 0 Niel Ook in Niel treft het gemeentebestuur voorbereidingen op de mogelijke verdeling van mondmaskers. Tezelfdertijd neemt men de nodige stappen om zelf een voorraad herbruikbare maskers aan te leggen.

“We werken op twee sporen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Aan de ene kant blijven wij net als andere Rupelgemeenten sterk pleiten voor een federale beslissing en coördinatie. Aan de andere kant nemen wij de nodige voorzorgen opdat onze inwoners niet in de kou zouden blijven staan. Hoe het verder praktisch zal verlopen, is nog niet bekend. Maar zodra we daar meer over weten zullen daarover communiceren via de gemeentelijke communicatiekanalen, zoals onze website.”