Gemeente wil seniorenflats overdragen aan sociale huisvestingsmaatschappij maar eist garanties: “Huidige bewoners blijven er wonen aan dezelfde voorwaarden”

Niel

Het gemeentebestuur van Niel gaat de 28 seniorenflats in de Volkenbondstraat overdragen aan een sociale huisvestingsmaatschappij. Dat zal ten laatste gebeuren tegen eind 2021. “We volgen daarmee het advies van Wonen Vlaanderen”, zegt schepen van Woonbeleid Anne Troch (Open Vld). Belangrijke voorwaarde is dat de huidige bewoners er moeten kunnen blijven wonen aan dezelfde huurvoorwaarden. Een scenario als zich heeft voorgedaan bij de sociale woningen in de Parkwijk , wordt dus uitgesloten.