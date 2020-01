Gemeente vraagt inwoners raad bij herinrichting Heideplaats Ben Conaerts

06 januari 2020

12u58 0 Niel De gemeente wil in 2022 werk maken van de heraanleg van de Heideplaats. Inwoners kunnen nu alvast mee nadenken over de toekomst van het plein en via een enquête hun ideeën lanceren.

Nadat eerder al het Sint-Hubertusplein, het kerkplein en de Dorpsstraat een make-over kregen, is het binnenkort de beurt aan de Heideplaats. Het gemeentebestuur wil in 2022 de Heideplaats, samen met de Rupelstraat, het Elisabethplein en de Emiel Vanderveldelaan, opnieuw inrichten. Daarvoor wordt ook gerekend op de input van de Nielenaren zelf.

“We willen dat onze inwoners en ondernemers mee nadenken over de beleving en invulling van dit projectgebied”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Om niet helemaal van nul te moeten beginnen, houden we momenteel een enquête. De antwoorden moeten ons een idee geven welke richting we bij de heraanleg uit moeten gaan.”

De enquête is te vinden via deze link en kan ingevuld worden tot 20 januari 2020. Op dinsdag 11 februari volgt er om 19.30 uur een eerste participatiemoment in net gemeentehuis.