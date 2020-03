Gemeente schrapt financiële tussenkomst voor Buzzy Pazz: “Wordt door slechts 12 procent van onze jongeren gebruikt” Ben Conaerts

05 maart 2020

12u22 0 Niel Het gemeentebestuur stopt met de tussenkomst op de Buzzy Pazz van De Lijn. Volgens OCMW-voorzitter Anne Troch (Open Vld) maken slechts 12 procent van de jongeren tussen 6 en 24 jaar van het busabonnement gebruik. Oppositiepartij sp.a-Groen reageert vol onbegrip: “Hoe dikwijls kan een bestuur in iemands zakken zitten?”

Het gemeentebestuur heeft beslist om de tussenkomt op het busabonnement Buzzy Pazz van De Lijn te schrappen. Daarmee wordt de bus- of tramrit voor de Nielse jongeren tussen 6 en 24 jaar 25 procent duurder. OCMW-voorzitter Anne Troch (Open Vld) wijst erop dat slechts 12 procent van de jongeren gebruik maken van het busabonnement. “Vermits dit slechts een heel klein deel is, hebben we beslist om deze overeenkomst stop te zetten. De meest kwetsbare Nielenaren kunnen nog wel voor een jaarabonnement aan een verminderd tarief aankloppen bij het OCMW.”

Ademruimte

Oppositiepartij sp.a-Groen vindt de maatregel onbegrijpelijk. “Na het aantreden van deze meerderheid in 2013, schrapten Open Vld en N-VA meteen al de tussenkomst voor onze inwoners tussen 25 en 64 jaar. Nu zijn ook onze jongste Nielenaren zijn het slachtoffer”, zegt fractieleider Chris Ceuppens (sp.a-Groen). “Deze tussenkomst met De Lijn moest niet alleen het openbaar vervoer stimuleren, maar ook gezinnen extra financiële ademruimte geven. Hoeveel keer kan een bestuur in iemands zakken zitten? Terwijl de verkiezingspamfletjes inspanningen voor een beter milieu en openbaar vervoer beloofden, toont dit bestuur eens te meer zijn ware gelaat.”

Mobipunt

“We kijken naar waar we in investeren”, zegt schepen voor Milieu Eddy Soetewey (N-VA). “Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleer je niet alleen met een Buzzy Pazz. Dat doe je ook bijvoorbeeld met kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur en de uitbouw van een mobipunt (een knooppunt waar deelmobiliteit, openbaar vervoer en zachte mobiliteit worden samengebracht, red.) aan ons station. Het zijn die dingen waar we de komende jaren verder op willen inzetten.”