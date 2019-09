Gemeente organiseert mobiliteitscafé: “Iedereen mag input geven voor nieuw mobiliteitsplan” Ben Conaerts

Niel Het gemeentebestuur gaat van start met de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Inwoners die mee hun input willen geven, kunnen deelnemen aan het eerste mobiliteitscafé op donderdag 19 september.

“Een mobiliteitsplan is een plan dat aangeeft welke richting de lokale mobiliteit moet uitgaan de komende 5 tot 10 jaar”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld). “Het Niels mobiliteitsplan dateert reeds van 2011 en is dus hoognodig aan actualisatie toe. Voor de opmaak van dit mobiliteitsplan werken we samen met Sweco, een advies- en ontwerpbureau met de nodige expertise in huis op vlak van mobiliteitsstudies en -plannen.”

In de mobiliteitsstudie komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals veilig fietsen, rustige oversteekplaatsen, voldoende parkeermogelijkheden en vlot openbaar vervoer. Inwoners die daar mee over willen nadenken, worden verwacht op het eerste mobiliteitscafé op donderdag 19 september.

“Dan zitten we samen rond de tafel en horen we graag wat de grootste verkeersknelpunten, verkeersergernissen of verbeteringspunten zijn voor de burgers”, aldus Van der Velde. “Alle ideeën, suggesties of opmerkingen over verkeerscirculatie, verkeersveiligheid, parkeren, netwerken en knopen, combi-mobiliteit en duurzame mobiliteit zijn welkom.”

Het mobiliteitscafé vindt plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis. Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven via de website www.niel.be.