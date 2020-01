Gemeente organiseert Energiek Loket voor al je energievragen Ben Conaerts

23 januari 2020

16u14 0 Niel Het gemeentebestuur van Niel organiseert samen met Igean een Energiek Loket in het gemeentehuis. Dat is een loket waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over energie.

Het Energiek Loket is een initiatief van de Vlaamse overheid, dat je wegwijs maakt in de verschillende steunmaatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken. Van premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen als je je woning energiezuiniger maakt tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie.

Het Energiek Huis bevindt zich in het gemeentehuis en wordt om de drie weken bemand door een werknemer van Igean. De eerstvolgende openingsmomenten zijn 28 januari, 18 februari, 10 en 31 maart en 21 april, telkens van 9 tot 12 uur.

Je kan het Energiek Loket steeds bereiken via energie@igean.be of tel. 03 350 08 08.