Gemeente neemt kadastraal inkomen van inwoners onder de loep: “Officiële cijfers kunnen niet kloppen” Ben Conaerts

22 juni 2020

16u37 0 Niel Het gemeentebestuur gaat het kadastraal inkomen van zijn inwoners controleren. Uit de officiële gegevens van het kadaster blijkt dat opvallend veel Nielenaren in huizen wonen met weinig comfort.

Wie eigenaar is van een woning, betaalt daar onroerende voorheffing op. Die wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van het pand. Dat kadastraal inkomen wordt op zijn beurt sterk bepaald door het comfort van de woning. “Volgens het kadaster heeft een op de drie woningen in Niel geen sanitaire voorzieningen. Dat kan onmogelijk kloppen, en we lopen op die manier inkomsten mis”, aldus burgemeester Tom De Vries (Open Vld). Daarom gaat het gemeentebestuur de komende tijd het kadastraal inkomen van de woningen toetsen.

“In samenwerking met het kadaster contacteren we de komende weken eigenaars van woningen die, volgens de officiële gegevens, weinig comfort leveren. Er wordt hen gevraagd om actuele gegevens over hun pand te bezorgen”, klinkt het. Wie bijvoorbeeld een nieuwe woning heeft gebouwd of zijn woning heeft verbouwd, is wettelijk verplicht het kadaster op de hoogte te brengen. Wie dat niet gedaan heeft, zal dat nu dus kunnen rechtzetten. De betrokken eigenaars worden hiertoe persoonlijk aangeschreven per brief.