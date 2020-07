Gemeente maakt basketterreintjes weer speelklaar Ben Conaerts

01 juli 2020

15u02 0 Niel Goed nieuws voor de basketballers uit Niel en omstreken. De gemeente heeft twee basketveldjes opgeknapt.

Het basketbalterrein op het Elisabethplein is weer basketklaar gemaakt. De basketpalen werden teruggeplaatst en het terrein is omgeven met herashekken, zodat er veilig gespeeld kan worden. En ook de speeltuin in de wijk De Bosschen heeft voortaan een nieuw basketbalveldje. Niet alleen werd een nieuwe basketbalpaal gezet, ook de nodige belijning werd aangebracht. Op die manier kan je nu dus driepunters scoren vanop de juiste afstand.