Gemeente koopt Spaans Toreken voor 85.000 euro Ben Conaerts

24 oktober 2019

14u08 0 Niel De gemeente Niel is eigenaar geworden van het Spaans Toreken. Het oudste gebouw van Niel werd samen met de omliggende gronden verworven tegen een prijs van 85.000 euro.

Het Spaans Toreken dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw en werd gebouwd door de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Door de eeuwen heen raakte het gebouw, de voorbije decennia in privé-eigendom, flink aangetast door de tand des tijds. Het gemeentebestuur maakt er volop werk van om het stuk erfgoed te laten erkennen als historisch monument en te restaureren. De aankoop van de restanten van het Spaans Toreken en de omliggende gronden, goed voor een perceel van zo’n 700 vierkante meter, kadert in dat opzet.

Welke toekomstige invulling het gebouw zal krijgen, is echter nu nog onduidelijk. “Dat hangt af van twee factoren”, zegt schepen van Erfgoed Tom Caluwaerts (N-VA). “Enerzijds is er de mogelijke beschermingsaanvraag. Als het Spaans Toreken erkend wordt als erfgoed, kunnen we rekenen op een mooie subsidie en zijn er natuurlijk meer mogelijkheden dan wanneer er geen erkenning komt. Anderzijds hebben we een mogelijke aankoop op het oog tussen het binnengebied Nielderhoff en het Spaans Toreken. Dat kan voor extra groenbeleving zorgen en bepaalt mee wat we met het Spaans Toreken zullen doen.”

Alleen CD&V is tegen

De aankoop werd in de gemeenteraad bijna unaniem goedgekeurd: enkel oppositiepartij CD&V stemde tegen. “Wij zijn absoluut voorstander van het behoud van Niels erfgoed, maar vinden het jammer dat er geen plan van aanpak is voor deze ruïne”, zegt Bert De Ridder (CD&V). “Als de inwoners van Niel voor een bedrag van 85.000 euro in de buidel moeten tasten, hadden we toch graag geweten waarvoor dit monument bestemd is. De financiële toestand van Niel is niet zo rooskleurig dat we ons een miskoop kunnen permitteren.”