Gemeente is klaar voor Niel Plage: meer dan tien dagen strandactiviteiten Ben Conaerts

31 juli 2019

16u33 0 Niel Niel maakt zich weer op voor het jaarlijkse strandfestival Niel Plage. Van zaterdag 3 tot en met woensdag 14 augustus wordt de Heideplaats omgetoverd tot een groot strand met een zomerbar. Woensdagmiddag werden alvast de eerste ladingen zand aangeleverd.

Niel Plage is elke zomer dé grote publiekstrekker in de gemeente. De voorbije jaren lokte het tijdelijke strand – opgebouwd met ongeveer 1.500 ton zand van de Nielse betonfirma Coeck – op de Heideplaats telkens duizenden bezoekers. De organisatoren van de gemeente hopen dat succes deze editie nog eens over te doen. Daarvoor hebben ze opnieuw een indrukwekkend activiteitenprogramma in elkaar gestoken.

Q-Party

“De grootste publiekstrekker wordt wellicht opnieuw de Q-Party van Qmusic op woensdag 14 augustus”, zegt coördinator Francky Leemans. “Qmusic was vorig jaar voor het eerst te gast op ons strandfestival en dat werd meteen een gigantisch succes met liefst 4.500 bezoekers. Het zou mooi zijn als we dat kunnen overtreffen. Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe en Bart-Jan Depraete zullen die avond voor de platen komen zorgen. De toegang is gratis.”

Een ander hoogtepunt wordt de ATV-vertelling op maandag 12 augustus met stand-up comedian Bert Kruismans. Ook de vaste klassiekers van Niel Plage, zoals het beachvolleybaltornooi, het petanquetornooi en de zandkastelenbouw voor kinderen, komen terug in het programma. Op zaterdag 3 augustus wordt afgetrapt met het jaarlijkse beachsoccertornooi. Op het strand is plaats genoeg voor drie voetbalvelden.

Broodzakken

Een van de nieuwigheden is dat de Zomerbar van Niel Plage deze editie zal worden uitgebaat door de Nielse brouwerij De Klem. “We geven iedereen de kans om de Zomerbar uit te baten”, aldus Leemans. “Maar het project van De Klem sprong er voor ons deze keer tussenuit. Je zal in de Zomerbar niet alleen kunnen genieten van het gebruikelijke aanbod van frisdranken, maar ook een aantal streekbieren kunnen proeven.”

Daarnaast werd op promotioneel vlak nog een tandje bijgestoken. “We hebben 12.000 broodzakken met daarop het ‘Niel Plage’-programma laten afleveren bij de bakkers uit de Rupelstreek en Klein-Brabant. We hopen dat we daarmee nog meer bezoekers kunnen trekken. Maar het weer is en blijft de belangrijkste factor. Voor het komende weekend ziet het er alvast heel goed uit. Als dat zich zo doorzet, wordt het vast en zeker een prachtige editie.”

Het volledige programma van Niel Plage is te bekijken op de website www.rupelbeach.be.