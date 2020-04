Gemeente houdt rekening met thuiswerkers: straatvegen tijdelijk zonder parkeerverbod Ben Conaerts

12u45 0 Niel Het straatvegen zal in dichtbewoonde wijken tijdelijk gebeuren zonder parkeerverbod. Op die manier wil het gemeentebestuur de hinder voor thuis- of telewerkende inwoners beperken.

Om de straatgoten grondig te kunnen reinigen, hanteert het gemeentebestuur telkens een tijdelijk parkeerverbod. Daardoor is er de zekerheid dat alle straten op de veegronde op het geplande tijdstip vlot toegankelijk zijn voor de veegwagen. Nu veel inwoners door de coronacrisis thuis zijn of telewerken, is zo’n tijdelijk parkeerverbod echter extra hinderlijk. Daarom werd nu beslist dat het straatvegen in dichtbewoonde wijken tijdelijk zal gebeuren zonder parkeerverbod.

“We zullen de verbodsborden in deze wijken zo snel mogelijk weghalen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Het straatvegen zal weliswaar gebeuren, maar wel zo goed en zo kwaad als de geparkeerde wagens het toelaten. Daar waar de verkeersborden voor tijdelijk parkeerverbod blijven staan, moet je wel het verbod ook effectief respecteren. Het zou kunnen gaan om een parkeerverbod om bijvoorbeeld tijdelijk parkeerplaatsen vrij te houden voor een verhuiswagen of om bouwwerken uit te voeren.”