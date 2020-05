Gemeente herstelt watergreppels in straten Ben Conaerts

27 mei 2020

15u29 0 Niel Het gemeentebestuur laat dezer dagen herstellingswerken uitvoeren aan de watergreppels van verschillende straten. Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei worden de Albertstraat, Emile Vinckstraat, Franklin D. Rooseveltstraat en een deel van de Stationsstraat aangepakt.

Tijdens de werken, die worden uitgevoerd met gietasfalt, kan er niet langs de rijweg geparkeerd worden. Omwonenden van deze straten die hun wagen willen gebruiken en een garage of oprit hebben, kunnen hun voertuig best tijdig verplaatsen. Het gietasfalt moet na het aanbrengen namelijk nog een tijdje uitharden. Alle bewoners zijn of worden hierover persoonlijk per brief op de hoogte gebracht.

Ook in de Boomsestraat worden de komende dagen herstellingen uitgevoerd aan de rijbaan. Maar omdat daar wordt gewerkt met een voortschrijdende werf, is de verwachte hinder eerder beperkt.