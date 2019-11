Gemeente breidt samenwerking met Pidpa verder uit: “Waterfactuur zal dalen” Ben Conaerts

15 november 2019

13u40 0 Niel De gemeente Niel gaat haar samenwerking met Pidpa verder uitbreiden. De rioleringsbeheerder zal een nog belangrijkere rol spelen bij het onderhoud en de vernieuwing van het Nielse riolerings- en grachtenstelsel. “Voor de Nielenaren zal de waterfactuur dalen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld).

Sinds september 2007 zorgt Pidpa voor het beheer van het Nielse rioleringsnetwerk. Doorheen de jaren is de samenwerking tussen Niel en Pidpa steeds verder gegroeid. Nu heeft de gemeenteraad ingestemd om vanaf 1 januari 2020 over te stappen op de meest complete rioleringsoplossing van Pidpa: HidroRio. Hierdoor zal Pidpa een nog belangrijkere rol spelen bij het onderhoud en de vernieuwing van de Nielse rioleringen en grachten.

“Onze gemeente kent een oud rioleringsnetwerk”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “De afgelopen jaren werden er reeds grote delen vernieuwd, maar deze inhaalbeweging is nog zeker niet afgerond. Voor Pidpa is de taak nu weggelegd om hier verder aan te werken en om de zwakke schakels in dit rioleringsnetwerk op te sporen en te verbeteren. Ook voor de burgers hangt er een voordeel aan. Dankzij deze samenwerking zal hun waterfactuur dalen met zo’n vijf procent op het onderdeel gemeentelijke saneringsbijdrage.”

“Pidpa is ontzettend blij dat de gemeente Niel ons de volle verantwoordelijkheid geeft over haar gemeentelijke rioleringsnet”, aldus Eddy Troosters, CEO van Pidpa. “Als integraal waterbedrijf is Pidpa voor de inwoners van Niel de beste waarborg voor een toekomstgericht en duurzaam waterbeheer in hun gemeente. Net als vroeger kunnen de inwoners van Niel terecht bij Pidpa met al hun vragen en problemen over zowel drinkwater als riolering.”