Geen Muziekbijoekes of Niel Plage in 2020 Ben Conaerts

14 juli 2020

20u11 0 Niel Het gemeentebestuur van Niel heeft beslist zijn zomeractiviteiten af te gelasten. Dat betekent dus geen ‘Muziekbijoekes’ en geen ‘Niel Plage’ dit jaar.

De concertreeks ‘Muziekbijoekes’ en het strandevenement ‘Niel Plage’ zorgen iedere zomer voor animo in Niel. Maar door de coronamaatregelen heeft het gemeentebestuur beslist de evenementen dit jaar af te blazen. “Dat betekent niet dat we stilzitten”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “In plaats van zelf zomerevents te organiseren, focussen we ons nu op het ondersteunen van verenigingen met mooie plannen. Door de coronacrisis moeten organisatoren aan extra voorwaarden voldoen als ze een evenement willen inrichten. Wij willen hen hier graag bij helpen. Daarnaast leggen we ons nu al toe op de voorbereiding van onze najaarsactiviteiten, zoals de jaarmarkt met bijhorende kermis, in de hoop dat deze wel kunnen doorgaan volgens de voorgeschreven coronamaatregelen.”