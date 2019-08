GBS Niel heet voortaan ‘GO! basisschool De Parel’ Ben Conaerts

28 augustus 2019

14u00 0 Niel De gemeentelijke basisschool van Niel heet voortaan ‘GO! basisschool De Parel’. De nieuwe naam komt er omdat de school vanaf dit schooljaar deel uitmaakt van de scholengroep Rivierengroep van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Voor de leerlingen en leerkrachten van GBS Niel zal de eerste schooldag op 2 september een beetje anders aanvoelen. De gemeentelijke basisschool van Niel maakt vanaf het schooljaar 2019-2020 deel uit van GO! scholengroep Rivierenland, en daarbij hoort natuurlijk ook een nieuwe naam. De school zal voortaan ‘GO! basisschool De Parel’ heten, een naam die werd gekozen door de leerlingen zelf.

Ook intern staan er, door de nieuwe ondersteuning van de scholengroep Rivierenland, enkele kleine veranderingen op til. “We ondersteunen het schoolteam onder meer op vlak van ICT, communicatie, infrastructuur en financiën”, zegt Conny Romswinkel, algemeen directeur van de scholengroep Rivierenland. “De takenpakketten die voor het onderwijzend personeel geen core business zijn, nemen we hen uit handen. Op die manier willen we de werkdruk in de scholen verlagen.”

Kleine attentie

Voor de 597 leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Niel verandert er weinig. “Het onderwijs wordt vanaf september 2019 voortgezet op dezelfde wijze zoals nu het geval is, met dezelfde directeur en met de vertrouwde leerkrachten”, zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA). “De werkwijze in de klas blijft ongewijzigd, de schoolcultuur wordt behouden. Schooluren, uurroosters en dergelijke blijven dezelfde. Daarenboven zal de school zelfs meer autonomie krijgen. Aan de huidige regels inzake de vrije keuze van godsdienst, de maximumfactuur en dergelijke wordt in ieder geval niet geraakt. Bovendien engageert het Gemeenschapsonderwijs zich om de huidige capaciteit van het gemeentelijk basisonderwijs te behouden en indien mogelijk zelfs verder uit te bouwen.”

Ouders en grootouders die op maandag 2 september hun kinderen naar school brengen, worden getrakteerd op een kleine attentie om de nieuwe naam van de school te vieren.