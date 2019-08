Gans weekend animo op Kerkplein Ben Conaerts

28 augustus 2019

13u56 0 Niel Het Kerkplein wordt van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september weer ingepalmd door de Pleinfeesten. De plaatselijke horeca zorgt voor een gevuld programma met optredens en animatie.

Vrijdag om 18 uur worden de Pleinfeesten afgetrapt met sfeermuziek. Het optreden van de Nielse rockband Second Solution om 20 uur moet een eerste hoogtepunt worden. Op zaterdag kan je er vanaf 15 uur terecht voor oldiesmuziek, een salsademonstratie en optredens van Patje Stew en Cover Up. Zondag beginnen de Pleinfeesten om 14 uur en passeren onder meer Youri, Doran en de Nielse André Hazes-imitator Rudy Williams de revue. Doorlopend kinnen kinderen zich gaan uitleven op een aantal kermisattracties. De toegang is gratis.