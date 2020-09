Food 2 Make levert gepersonaliseerde geschenkmanden Ben Conaerts

02 september 2020

17u29 0 Niel Wie eens wil uitpakken met een succesvol cadeau, kan daarvoor voortaan een beroep doen op Nicky De Maeyer (33) en Syntia Aerts (34). Het Nielse koppel levert met Food 2 Make gepersonaliseerde geschenkmanden.

Een verjaardag, met Kerstmis of gewoon zomaar: met een geschenkpakket kan je altijd wel iemand plezier doen. Dat vinden ook Nicky De Maeyer en Syntia Aerts uit Niel. Zij zijn deze week gestart met Food 2 Make, een bedrijf waarmee ze gepersonaliseerde geschenkmanden leveren.

“We leveren pakketten voor alle gelegenheden. We hebben momenteel al onder meer een pakket met streekbieren en een met fruit. Later willen we ook uitbreiden met ontbijtmanden en nog veel meer. We zijn nog altijd op zoek naar leveranciers die ons kunnen bevoorraden. Dit is maar het begin”, klinkt het ambitieus.

Food 2 Make is geen fysieke winkel. De bestellingen gebeuren online, en vervolgens kunnen de geschenkmanden worden afgeleverd of worden opgepikt. Dat laatste kan elke zaterdag van 9 tot 12 uur. Wie zijn leeg mandje nadien terugbrengt, wordt beloond met een bedrag van 5 euro. “Op die manier willen we vermijden dat mensen hun mand gewoon weggooien en helpen we mee de afvalberg te verkleinen”, zeggen Nicky en Syntia.

Alle info is te vinden op de website van Food 2 Make.