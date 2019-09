Feest van de Burgemeester krijgt zevende editie Ben Conaerts

02 september 2019

16u01 0 Niel Het Feest van de Nielse burgemeester Tom De Vries (Open Vld) is op zaterdag 7 september aan de zevende editie toe. De opbrengst zal gebruikt worden om de wijken op te fleuren.

“We willen met het bedrag Niel mooier maken”, zegt De Vries. “We willen dit doen door buurten en straten, zelfs stukjes van straten, te steunen en mooier en gezelliger te maken. We denken onder meer aan buurt- of gevelbanken, bloembakken of extra bomen en gevelplanten. Wie samen met zijn buren kans wil maken, kan een mailtje sturen naar openvldniel.voorzitters@gmail.com, met een korte beschrijving over welke straat het gaat en wat de wensen zijn.”

Het Feest van de Burgemeester vindt plaats vanaf 20 uur in zaal Den Tighel. Op het programma staat een optreden van coverband Double Dutch en sets van DJ Davy, DJ Sven en DJ @itDude. Wie een rustig praatje slaan met de burgemeester, familieleden of vrienden, kan daarvoor terecht in het café. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa en zijn te verkrijgen in Den Tighel of via openvldniel.voorzitters@gmail.com.