Expo 58-verzamelaar debuteert als fictieschrijver (en strikt Merho voor het voorwoord) Ben Conaerts

26 maart 2020

14u54 0 Niel Na vier boeken over Expo 58 maakt François Van Kerckhoven (67) nu zijn debuut als fictieschrijver. In ‘Een hechte jeugdliefde’ vertelt hij een romantisch liefdesverhaal dat zich afspeelt in het Niel van zijn jeugdjaren. “Veel Nielenaren zullen een aantal plaatsen herkennen”, voorspelt de schrijver. Niemand minder dan Merho heeft het voorwoord geschreven.

‘Een hechte jeugdliefde’ vertelt het verhaal van Leon en Magda, die elkaar leren kennen in 1948 in Niel. Ze groeien op in een wereld van vergane glorie in de baksteenindustrie en de pantoffelindustrie en worden verliefd op elkaar. Maar met het verstrijken van de jaren kiezen ze ervoor om elk hun eigen levensweg te volgen en vinden ze de liefde bij een andere partner. Toch blijven ze in elkaars gedachten rondspoken en uiteindelijk kruisen hun paden elkaar opnieuw, namelijk op Expo 58 in Brussel.

Sigarenfabriek

Dat laatste is niet geheel toevallig: schrijver François Van Kerckhoven is een verwoed Expo 58-verzamelaar. Hij heeft een collectie van meer dan 14.000 memorabilia en schreef eerder al vier boeken over de wereldtentoonstelling. “Ik kon het niet laten om de Expo in het boek te verwerken”, glimlacht hij. “Ook voor de rest van het boek heb ik wat inspiratie uit mijn eigen leefwereld gehaald. Het boek zit vol met plaatsen die voor de meeste al wat oudere Nielenaars bekend zullen zijn, zoals de sigarenfabriek van Michiels en de pantoffelfabriek van Serrien. De twee hoofdpersonages heb ik dan weer vernoemd naar mijn eigen ouders, als een eerbetoon.”

Liefdesverhalen

Met ‘Een hechte jeugdliefde’ maakt François op 67-jarige leeftijd zijn debuut als fictieschrijver. “Ik was altijd al van plan om een thriller of een ander soort roman te schrijven”, legt hij uit. “Mijn boeken over Expo 58 beschouwde ik meer als opzoekjournalistiek. Maar in mijn laatste boek, over liefdesverhalen op de Expo, stond het menselijke aspect wat meer centraal. Dat was misschien wel de aanzet om dit verhaal over een Nielse jeugdliefde neer te schrijven. Ik ben eraan begonnen met losse stukken en als je verder schrijft, komt er vanzelf vanalles naar boven.”

Stripmuur

Opvallend is dat de roman een voorwoord heeft gekregen van de bekende ‘Kiekeboe’-tekenaar Merho, dat hij illustreerde met twee onuitgegeven tekeningen van Fanny en Charlotte. “Merho is ooit bij mij ideeën komen opdoen, toen hij de stripmuur aan het Amerikaans Theater maakte. Hij wou daarin de sfeer van Expo 58 verwerken en kwam daarvoor een kijkje nemen in mijn verzameling. Ik ben heel blij dat hij nu voor mij een voorwoord wilde schrijven en twee tekeningen wilde maken. Op die manier wordt de roman toch een soort ‘collector’s item’.”

‘Een hechte jeugdliefde’ telt 240 pagina’s en is te koop aan 22,99 euro bij onder meer www.bol.com en www.boekspot.be en Standaard Boekhandel.