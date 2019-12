Europees kampioen Matthias Casse geeft judotraining op fandag: “Geef graag mijn ervaring door” Ben Conaerts

22 december 2019

17u02 4 Niel Europees kampioen en vicewereldkampioen judo Matthias Casse (22) was zondag de man in de kijker op de fandag van judoschool Fudji Yama. Niet alleen maakte hij tijd voor een signeersessie, hij gaf ook een training aan 180 judoka’s.

Hij is amper 22, maar het palmares van Matthias Casse oogt nu al indrukwekkend. Dit jaar werd hij vicewereldkampioen en Europees kampioen én behaalde hij een gouden medaille op de World Masters. Kenners zien de Hemiksemnaar dan ook als een van de grootste Belgische kanshebbers op olympisch eremetaal volgend jaar in Tokio. Niet te verwonderen dus dat heel wat judofans zondag naar de Nielse sporthal afzakten om Casse in levenden lijve aan het werk te zien. Daar organiseerde judoschool Fudji Yama een fandag in het teken van ’s lands grootste judotopper.

Masterclasstraining

Vele judofans waren slechts gekomen voor een babbel of een handtekening, 180 anderen hadden zich ingeschreven voor een speciale masterclasstraining met de vicewereldkampioen. Casse stond zelf te kijken van de grote belangstelling. “Ze zijn met meer dan ik verwacht had (lacht). Maar ik vind het heel tof dat zoveel mensen zijn opgedaagd en ik ben blij dat ik mijn ervaring door kan geven. Ik ben Fudji Yama ook dankbaar dat ze dit allemaal voor mij hebben willen organiseren. Ik ben met judo begonnen bij Fudji Yama en ik probeer er nu nog altijd regelmatig langs te lopen en een training te geven. Dat is zeker iets wat ik na mijn carrière vaker zou willen doen.”

Ster

Voor de 13-jarige Sofiane El Hajouti uit Boom was het een hele belevenis om met Casse op de mat te kunnen staan. “Ik doe al vier à vijf jaar judo bij Fudji Yama en ik hoop dat ik ooit zo goed kan worden als hij. Hij is een echte ster. Ik volg zijn resultaten op de voet, maar ik had hem nog nooit in het echt gezien. Dus dit is voor mij wel bijzonder. Hopelijk wordt hij volgend jaar olympisch kampioen. Ik ga zeker voor hem supporteren.”