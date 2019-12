Eindelijk oplossing voor bewoners Parkwijk: gemeente koopt veertien extra appartementen aan Ben Conaerts

16 december 2019

23u05 0 Niel Het gemeentebestuur heeft een oplossing voor de bewoners van de Parkwijk, die tegen het einde van dit jaar moesten verhuizen. Met de aankoop van elf assistentiewoningen en drie appartementen is verzekerd dat zij allemaal een passende nieuwe thuis zullen vinden. Bovendien wordt de deadline van 3 januari 2020 geschrapt: de bewoners kunnen nog tot hun effectieve verhuis in de Parkwijk blijven wonen.

Goed nieuws voor de gezinnen van de Parkwijk. Het gemeentebestuur heeft zoals gepland via de intercommunale Igean veertien extra appartementen in Niel aangekocht. Daarmee is er volgens schepen van Woonbeleid Anne Troch (Open Vld) voor alle bewoners een passende oplossing gevonden. “De meeste bewoners van de Parkwijk verhuizen binnenkort naar elf mooie, nieuwe assistentieflats van residentie Den Biezerd in de Rector De Somerstraat”, zegt Troch. “De drie andere aangekochte appartementen liggen in de buurt van die assistentieflats of in het centrum van Niel. De bewoners komen er terecht in een nieuwe, maar vooral kwalitatief betere woonst.”

Protestacties

Eerder dit jaar besliste het gemeentebestuur om de 30 seniorenwoningen van de Parkwijk niet te renoveren. De huisjes zouden niet langer voldoen aan de hedendaagse normen van wooncomfort en veiligheid en een renovatie zou te duur uitvallen. De bewoners werden door een maatschappelijk assistente i begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe woonst, maar dat verliep niet van een leien dakje. Veel bewoners vreesden dat ze Niel zouden moeten verlaten en die onzekerheid leidde tot een aantal protestacties. Met de aankoop van de veertien appartementen, goed voor een investering van ongeveer 3,8 miljoen euro, kan de rust terugkeren.

“We hebben de bewoners van de Parkwijk begin vorige week op de hoogte gebracht”, aldus Anne Troch. “We stellen nu alles in het werk om ook administratief alles zo snel mogelijk in orde te brengen. Er moeten nog een aantal aktes verleden worden bij de notaris. We laten aan alle bewoners zo snel mogelijk hun verhuisdatum weten. Ook bij het praktisch plannen en organiseren van die verhuis, krijgen ze alle hulp. We bekijken ook wie recht heeft op extra financiële hulp, zoals bijvoorbeeld huursubsidies of een mantelzorgpremie.”

Verhuis tegen maart

Wie naar een nieuwe woonst verhuist en zich daar thuis voelt, kan daar trouwens zeker blijven wonen. Er is geen verplichting om te verhuizen eens de nieuwe seniorenwoningen in het binnengebied Nielderhoff klaar zijn. Dat staat pas ten vroegste voor 2024 op de planning. “De bewoners blijven in hun nieuwe woning wonen zolang zij dit wensen”, verzekert de schepen. “Enkel wie dat zelf wil en kan, verhuist dan naar Nielderhoff.”

Aanvankelijk was het de bedoeling dat alle bewoners tegen 3 januari 2020 verhuisd zouden zijn. Maar die deadline komt te vervallen. “Wie vandaag nog in de Parkwijk woont, kan daar gewoon blijven wonen tot aan de effectieve verhuis. Na de feestdagen zullen bij de bewoners nog de CO- en brandmelders worden gecontroleerd. We verwachten dat tegen 3 januari al wel de helft van de bewoners verhuisd zal zijn. Eind februari, begin maart zouden alle bewoners uit de Parkwijk moeten zijn vertrokken.”