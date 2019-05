Eerste steen gelegd van demonstratiecentrum Log!Ville: “Dit wordt hét paradepaardje voor de logistiek in Vlaanderen” Ben Conaerts

22 mei 2019

15u56 0 Niel Op het Wetenschapspark in de Galileilaan in Niel is vanmorgen de symbolische eerste steen gelegd van het demonstratiecentrum Log!Ville. Dat moet uitgroeien tot hét paradepaardje van de logistieke sector in Vlaanderen. Het gebouw zal zijn deuren openen in september 2020.

Het Wetenschapspark krijgt er met Log!Ville een nieuwe trekpleister bij. In het demonstratie- en belevingscentrum zullen logistieke innovaties van Vlaamse bedrijven in de kijker worden gezet. Wat Kamp C in Westerlo doet voor de bouwsector, moet Log!Ville dus doen voor de logistieke sector. “We willen hier de logistieke sector in Vlaanderen helpen innoveren door praktische toepassingen en vernieuwende concepten te demonstreren, testen en laten ervaren”, zegt Danny Van Himste, voorzitter van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL). “De focus van Log!Ville zal liggen op B2B-innovatie die nog niet terug te vinden is in het bedrijfsleven. Ook vernieuwende concepten die dienen als inspiratie voor de sector krijgen er een plaats. De kennis die het VIL in huis heeft, zal Log!Ville in de praktijk brengen.”

Robotpakken

Het gebouw zal bestaan uit vier onderdelen: een fysieke demonstratiezone, een virtuele belevingsruimte, een co-creatiegedeelte en een polyvalente ruimte. In de fysieke demonstratiezone van 1.333 m² zullen bezoekers de nieuwste toepassingen in de logistiek kunnen ontdekken en testen, gaande van robotpakken tot slimme brillen. In de virtuele belevingsruimte van 518 m² wacht de bezoekers een digitale beleving. De cocreatieruimte wordt een ruimte van 400 m² waar innovatie in de logistiek live zal gebeuren. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en startups zullen er samenwerken aan een digitale, duurzame logistiek. De polyvalente ruimte van 523 m² tot slot zal dienen voor het organiseren van seminaries, vergaderingen en evenementen.

Het gebouw wordt opgetrokken aan het begin van de Galileilaan en zal fungeren als een onthaalpoort voor het Wetenschapspark. Vanmorgen werd alvast de symbolische eerste steen van Log!Ville gelegd. Dat zou normaal gebeuren in aanwezigheid van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA), maar die moest op het laatste moment afzeggen. “Dit gebouw wordt een landmark voor de logistiek in Vlaanderen en ver daarbuiten”, liet Muyters wel weten. “Log!Ville zal een fysieke en virtuele ontdekkingsreis worden die de competitiviteit van onze bedrijven moet versterken. Ik ben dan ook trots dat we dit in onze regio kunnen realiseren.”

5,2 miljoen euro

“Log!Ville is geknipt om hier in het Wetenschapspark gehuisvest te worden”, zegt Ludwig Caluwé, provinciaal gedeputeerde en voorzitter van POM Antwerpen, dat optreedt als bouwheer. “Deze unieke site biedt ruimte op maat aan spin-offs, kmo’s en multinationals en ademt innovatie uit. Het gericht samenbrengen van al deze kennisintensieve bedrijven zal ongetwijfeld leiden tot kruisbestuiving en synergie.”

De kostprijs van Log!Ville wordt geraamd op ongeveer 5,2 miljoen euro. Het VIL en POM Antwerpen ontvangen voor de bouw en inrichting wel 2,6 miljoen euro Europese subsidies. Verwacht wordt dat het gebouw, dat tegen september 2020 zijn deuren moet openen, zo’n 6.000 bezoekers per jaar zal aantrekken. In de eerste plaats richt Log!Ville zich op de Vlaamse bedrijven, zowel grote ondernemingen als KMO’s. Maar ook huidige en toekomstige logistieke werknemers, buitenlandse delegaties en potentiële investeerders behoren tot de doelgroep.