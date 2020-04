Drie jaar voorwaardelijk voor man die woning wilde opblazen BJS/BLG

03 april 2020

10u09 0 Niel De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 50-jarige man uit Niel veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk, omdat hij gepoogd had zijn huurwoning tot ontploffing te brengen.

De beklaagde had op 18 oktober 2019 naar een vriend gebeld met de boodschap dat hij het noorden kwijt was en dat hij de gastoevoer had opengedraaid. Als er iemand binnenkwam, zou volgens hem de boel ontploffen. De vriend alarmeerde de politie, die samen met de brandweer ter plaatse ging.

De brandweer legde een kleine gasdetector aan de voordeur, die meteen tilt sloeg. De naastliggende woningen werden daarop geëvacueerd. Toen de brandweer in de woning van de beklaagde binnen ging, bleek hij niet meer aanwezig te zijn. De vier bekkens van het gasvuur stonden open en de hoofdgastoevoer in de kelder was losgekoppeld. Het huis was van kelder tot nok gevuld met gas.

“Door de bijzonder hoge hoeveelheid gas had een ontploffing kunnen ontstaan die meerdere woningen in de straat volledig in puin had kunnen leggen. Er hadden meerdere slachtoffers kunnen vallen”, oordeelde de rechtbank.

Gok- en alcoholproblematiek

De beklaagde verklaarde dat hij psychische en familiale problemen heeft, waardoor het hem allemaal te veel was geworden. Hij kampt ook met een gok- en alcoholproblematiek. De rechtbank meende dat hij nood heeft aan begeleiding en therapie. Hij kreeg daarom een straf met uitstel opgelegd, gekoppeld aan voorwaarden. De vijftiger, die momenteel is opgenomen in de psychiatrie, moet zijn behandeling verderzetten en overmatig drankgebruik mijden.