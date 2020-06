Dreigende bomenkap aan De Stunt verontrust buurtbewoners: “We verliezen groene buffer tegen lawaai en fijn stof” Ben Conaerts

02 juni 2020

16u12 0 Niel Een aantal Nielenaren spreekt zich in een petitie uit tegen de plannen van het gemeentebestuur om in het bufferbos tussen de Molenstraat en De Stunt een fietsweg aan te leggen. Daarvoor zou volgens hen een belangrijk stukje groen moeten verdwijnen dat dienst doet als bescherming tegen lawaai en fijn stof.

Het gemeentebestuur heeft een bouwvergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van een fietsverbinding tussen de Molenstraat en De Stunt. Daarvoor zullen volgens de huidige plannen ook enkele bomen moeten wijken. Maar een aantal buurtbewoners ziet dat niet zitten en heeft zijn bedenkingen gebundeld in een petitie. Die heeft op enkele dagen tijd al meer dan 130 handtekeningen.

“Het huidige bos tussen De Stunt en de Molenstraat biedt voor de bewoners van de Molenstraat bescherming tegen het fijne stof van de fabriek Coeck en tegen de uitlaatgassen van de vele stationair draaiende vrachtwagens”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “We hebben een visuele afscherming en zijn enigszins beschermd van het lawaai van de fabriek. Door in die buffer het terrein te kappen en het groen op te kuisen en dat in te ruilen voor een nieuwe aanplant verliezen we voor jaren onze bescherming. Dat is nadelig voor onze gezondheid en onze levenskwaliteit.”

“Alleen maar goede intenties”

“Het gaat hier, voor een goed begrip, om de kapping van tien bomen, waarvan vier dode bomen”, reageert burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Er zal bovendien een veelvoud van nieuwe bomen worden aangeplant. We hebben de aanvraag dus alleen maar ingediend met goede intenties, maar we merken dat er inderdaad wat bezorgdheid bij sommige buurtbewoners is ontstaan. Volgende week zitten we opnieuw met het college samen en zullen we kijken wat we kunnen doen om die bezorgdheid weg te nemen.”