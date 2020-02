Dorpsstraat wordt tijdelijk ingericht als schoolstraat Ben Conaerts

11 februari 2020

16u00 0 Niel Door de werken aan de schoolsite aan de Ridder Berthoutlaan en de Schuttershofstraat, bevindt de schoolingang van De Parel zich nu tijdelijk in de Dorpsstraat, via de parking naast café Den Tighel. Die straat zal vanaf maandag 17 februari dan ook worden ingericht als schoolstraat.

De verbouwing van de schoolsite van De Parel zit goed op schema. De nieuwe kleuterschool, achteraan op de site, is klaar en wordt al gretig gebruikt door de kleutertjes en hun juffen. Nu de werken een nieuwe fase zijn ingegaan, wijzigt ook de toegang naar de school. De kinderen moeten tijdelijk gebruikmaken van de parking naast café Den Tighel in de Dorpsstraat om naar hun school te gaan. Dat leidt echter tot meer drukte in de omgeving van de Dorpsstraat en het gemeentebestuur heeft dan ook in samenspraak met de politie beslist om de straat in te richten tot schoolstraat.

Tijdelijk afgesloten

“Een schoolstraat is een straat aan de ingang van een school, die bij het begin en het einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer”, klinkt het bij de gemeente. “ Het voordeel is dat we hiermee de verkeersdrukte in de Dorpsstraat kunnen verminderen en iedereen op een veilige manier door de straat laten gaan. Je kan de schoolstraat alleen te voet of met de fiets in. Bewoners mogen de straat wel nog uitrijden aan lage snelheid. Voor hulp- en nutsdiensten bestaat een uitzondering.”

Concreet zal de schoolstraat worden ingericht op schooldagen vanaf maandag 17 februari tot alvast 30 juni. Op de hoek van de Dorpsstraat en de Ridder Berthoutlaan wordt bij het begin en einde van de schooldag een nadar geplaatst met de borden ‘verboden toegang voor iedere bestuurder’ en ‘schoolstraat’. Dit zal gebeuren van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur, op woensdag van 11.50 tot 12.15 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15 tot 15.45 uur.