Djeckie Iwens (28) is nieuwe voorzitter van Jong Vld Niel Ben Conaerts

27 februari 2020

13u01 0 Niel Djeckie Iwens (28) is de nieuwe voorzitter van Jong Vld Niel. Hij neemt bij de liberale jongeren de fakkel over van Matti De Laet (30), die vier jaar de voorzittersrol vervulde.

De Laet werd voorzitter van Jong Vld Niel in 2016, maar zijn professionele carrière en zijn gezin vragen steeds meer tijd en energie. Daarom geeft hij nu de voorzittersrol door aan de 28-jarige Djeckie Iwens. “Ik groeide op in Mechelen, maar woon al zeventien jaar in Niel”, stelt de nieuwe voorzitter zich voor. “Eerst in de Boomsestraat, vandaag in het centrum van Niel. Door de jaren heen zag ik Niel groeien, openbloeien en een steeds mooiere ‘parel aan de Rupel’ worden. Ik volg de politiek al op de voet sinds ik nog op school zat, aan het Atheneum Den Biezerd in Niel. Ik ben een zeer overtuigd liberaal.”

De komende jaren wil Iwens zich samen met zijn Jong Vld-team inzetten om Niel aangenamer te maken. “We willen werken aan open ruimte en speelbossen, waterelementen voor de speeltuinen, een mooi en sereen plekje voor sterrenkindjes op de begraafplaats en latere treinen van en naar Antwerpen. Ook ijveren we voor een indexatie, dus een verhoging, van de werkingsmiddelen voor de Nielse jeugdbewegingen.”