Damesvereniging Zij-kant serveert ‘high tea’ Ben Conaerts

14 november 2019

Damesvereniging Zij-kant VIVA-SVV organiseert op dinsdag 19 november ‘High tea’. Vanaf 12.30 uur, vlak na de wekelijkse markt, kan je in zaal De Met terecht voor koffie of thee met diverse zoete en hartige hapjes.

Deelname kost 10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 16 november via voorzitster Anja De Pauw op tel. 0486 42 03 24 of anja.depauw71@gmail.com.