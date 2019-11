Dag van de Wetenschap lokt 500 bezoekers naar Wetenschapspark Ben Conaerts

25 november 2019

10u28 0 Niel Op de Dag van de Wetenschap afgelopen zondag viel er ook op het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in de Galileilaan vanalles te beleven. Zeven bedrijven zetten hun deuren open en lieten de bijna 500 bezoekers kennismaken waar ze mee bezig zijn.

Bij anicells kon je een labopak aantrekken en een ‘cel-fie’ maken, terwijl je bij NSX met behulp van Legoblokjes leerde nadenken over modulariteit. Bij iFLUX kon je dan weer ontdekken hoe grondwater zich beweegt en welke obstakels het dient te overwinnen. “We danken alle bezoekers die we mochten ontvangen. Het was leuk om zoveel blije gezichten te zien”, klinkt het.