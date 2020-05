Curieus Niel tekent hinkelpad op Elisabethplein Ben Conaerts

25 mei 2020

16u22 0 Niel De vrijwilligers van cultuurvereniging Curieus Niel hebben op het Elisabethplein een groot hinkelpad getekend. Daar kunnen kinderen zich dezer dagen gaan uitleven.

“Het initiatief is een succesverhaal”, zegt Kristel Groeninckx van Curieus Niel. “Na een oproep op Facebook wonnen de eerste vijf kindjes die een foto instuurden een doos stoepkrijt. Daarop kregen we heel veel leuke reacties van ouders. Je beleeft op het pad niet alleen veel hinkelplezier, je leert er ook nog iets mee bij.”

“We willen in Niel mensen de ruimte geven om elkaar te ontmoeten en initiatieven versterken die dat reeds doen”, vervolgt Kristel. “Daarom gaan we deze zomer ook nog in andere wijken deze hinkelpaden tekenen. Al hangt alles natuurlijk af van het weer.”