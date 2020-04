Corona heeft nu ook zijn eigen blues: Nielse muzikant haalt inspiratie uit huidige crisis Ben Conaerts

23 april 2020

16u44 0 Niel De Nielse muzikant Carl Boeckx haalt zijn inspiratie dezer dagen uit het coronavirus. Met de De Nielse muzikant Carl Boeckx haalt zijn inspiratie dezer dagen uit het coronavirus. Met de ‘Coronablues’ en ‘Quarantaine’ heeft hij al twee nummers afgeleverd over de crisis van dezer dagen. En in de liedjes van Carl is het zeker niet allemaal kommer en kwel.

“Na moest ik naar den Alvo, mijne Leffe was oep. Ik zag alleen maar lege bakken, zelfs het wc-papier was oep.” In sappig Antwerps bezingt de Nielse folkmuzikant Carl Boeckx het leven in tijden van corona. Op YouTube heeft hij al twee eigen nummers gedeeld: de ‘Coronablues’ en ‘Quarataine’. Waar hij in die eerste song nog eerder gelaten klinkt, ziet hij het in die tweede al een beetje rooskleuriger. “Ik zeg zonder gêne dat weken quarantaine goe zen voor ’t milieu en voor ’t klimaat”, zingt de Nielenaar daar.

“Ik wil zeker niet al te positief doen over deze crisis”, zegt Carl. “In de ziekenhuizen wordt elke dag een zware strijd geleverd en de impact op de economie zal enorm zijn. Maar ik maak wel de vaststelling dat het milieu en het klimaat hier beter van worden. Door de daling van het autoverkeer, verbetert onze luchtkwaliteit. Natuurlijk is dat slechts tijdelijk, maar ik hoop dat we die gedachte kunnen meenemen als de crisis voorbij is. Al zijn er momenteel nog andere klimaatuitdagingen die voor ons liggen, zoals de droogte.”

Carl staat regelmatig op het podium. Hij speelt onder meer in DeRuPeL, een muzikaal gezelschap dat volksmuziek uit de Rupelstreek brengt. Daarnaast organiseert hij maandelijks een jamsessie in het bekende Antwerpse café Den Hopsack. “Het is jammer dat we dat nu al twee maand moeten missen”, vindt Carl. “Dus maak ik momenteel muziek op mijn eentje, vanuit mijn kot, en zet ik het op de sociale media. Of er nog andere coronanummers zullen volgen? Dat zal van mijn inspiratie afhangen.” (lacht)